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«Всё из-за его ауры». Циципас выразил желание тренироваться под руководством Бьорна Борга

«Всё из-за его ауры». Циципас выразил желание тренироваться под руководством Бьорна Борга
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12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас заявил, что хотел бы начать сотрудничество со шведским тренером Бьорном Боргом.

«С кем бы я работал, если бы знал, что могу выбрать кого угодно в качестве тренера? С Бьорном Боргом. Всё из-за его ауры. Не из-за того, что он сидит напротив меня. Я наслаждаюсь общением с ним на Кубке Лэйвера. Именно поэтому я возвращаюсь на этот турнир», — приводит слова Циципаса Tennis Majors.

Ранее на пресс-конференции Циципас сказал, что относится к Боргу как к одному из своих близких людей. После этого в социальных сетях появился пост с фотографией, на которой теннисист из Греции показывает шведскому тренеру какие-то бумаги. «Стеф показывает Боргу документы об усыновлении, которые он подготовил ранее», — написано в сообщении к посту.

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