Карлос Алькарас — о плотном графике в туре: иногда совсем не чувствую мотивации

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о проблеме с поиском мотивации из-за плотного графика в туре.

«Трудно всегда быть в форме. Иногда я совсем не чувствую мотивации. У меня бывают трудные времена. Я всегда хочу побеждать, но показываю лучший теннис, когда хорошо мотивирован. После американского тура такие командные турниры, как Кубок Дэвиса и Кубок Лэйвера, стали для меня отличным вариантом для восстановления уверенности. Общение с коллегами — это уникальный опыт, который очень помогает. Я многому у них учусь, и такой капитан, как Бьорн, мне очень помогает. Он всегда рассказывает мне о тактике. Такой турнир — это уникальный опыт», — приводит слова Алькараса Punto de Break.