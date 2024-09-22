Кубок Лэйвера — 2024, 21 сентября: результаты игрового дня

В субботу, 21 сентября, завершился второй игровой день Кубка Лэйвера. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Кубок Лэйвера. 21 сентября. Результаты встреч.

Даниил Медведев (Россия) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:3, 4:6, 5:10

Карлос Алькарас (Испания) — Бен Шелтон (США) — 6:4, 6:4

Александр Зверев (Германия) — Тейлор Фриц (США) — 4:6, 5:7

Каспер Рууд/Стефанос Циципас — Алехандро Табило/Бен Шелтон — 1:6, 2:6

По итогам соревновательного дня сборная Европы вырвалась вперёд по отношению к сборной мира. Счёт — 8:4 в пользу команды Европы. Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). Капитаны команд на турнире: Европа — Бьорн Борг (Швеция); мир — Джон Макинрой (США).