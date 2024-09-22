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«Деньги — единственное, что волнует ATP». Зверев эмоционально высказался о плотном графике

«Деньги — единственное, что волнует ATP». Зверев эмоционально высказался о плотном графике
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Олимпийский чемпион 2020 года вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выразил недовольство графиком соревнований в туре.

«Нет такого вида спорта, где настолько много играют. Так не может продолжаться. Здоровье игроков подвергается риску. Немыслимо, чтобы мы начали сезон 29 декабря и закончили его во вторую неделю ноября. Всё дело в деньгах, это единственное, что волнует ATP. У игроков нет никаких полномочий принимать решения. Если мы объявим бойкот, то потеряем деньги. Другие игроки займут наше место, а в календаре ничего не изменится», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Ранее данный вопрос поднимали другие лидеры мирового тура. Недовольство расписанием выражали первая ракетка мира Ига Швёнтек и испанец Карлос Алькарас.

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