Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Встретились «по пивку». Кузнецова — о совместном ужине Марии Шараповой и Дэвида Бекхэма

«Встретились «по пивку». Кузнецова — о совместном ужине Марии Шараповой и Дэвида Бекхэма
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова прокомментировала встречу пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой и бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма на ужине Stella Summer Series в Нью-Йорке (США).

«Необычная компания собралась на мероприятии Stella Artois — встретились «по пивку» Маша Шарапова, Дэвид Бекхэм и Мэтт Деймон. Ну только Бена Аффлека не хватает», — написала Кузнецова в телеграм-канале.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За свою карьеру Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

Материалы по теме
Мария Шарапова и Дэвид Бекхэм побывали на ужине от «Стелла Артуа» в Нью-Йорке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android