«Встретились «по пивку». Кузнецова — о совместном ужине Марии Шараповой и Дэвида Бекхэма

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова прокомментировала встречу пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой и бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма на ужине Stella Summer Series в Нью-Йорке (США).

«Необычная компания собралась на мероприятии Stella Artois — встретились «по пивку» Маша Шарапова, Дэвид Бекхэм и Мэтт Деймон. Ну только Бена Аффлека не хватает», — написала Кузнецова в телеграм-канале.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За свою карьеру Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.