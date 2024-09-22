Алибек Качмазов — Николас Харри: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Чэнду

Сегодня, 22 сентября, состоится четвертьфинальный матч на турнире категории ATP-500 в Чэнду (Китай), в котором российский теннисист 252-я ракетка мира Алибек Качмазов сыграет с чилийским теннисистом Николасом Харри (28-й в рейтинге ATP). Игра начнётся не ранее 08:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянином и представителем Чили.

Качмазов и Харри ранее друг с другом не встречались в матчах турниров ATP.

Турнир в Чэнду проходит с 18 по 24 сентября. Действующим чемпионом турнира является немецкий теннисист Александр Зверев, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Романа Сафиуллина со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3.

Главные трофеи российского тенниса: