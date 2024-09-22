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Алибек Качмазов — Николас Харри: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Чэнду, Китай

Алибек Качмазов — Николас Харри: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Чэнду
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Сегодня, 22 сентября, состоится четвертьфинальный матч на турнире категории ATP-500 в Чэнду (Китай), в котором российский теннисист 252-я ракетка мира Алибек Качмазов сыграет с чилийским теннисистом Николасом Харри (28-й в рейтинге ATP). Игра начнётся не ранее 08:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянином и представителем Чили.

Чэнду. 1/4 финала
22 сентября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Николас Харри
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Не начался
1 2 3
         
         
Алибек Качмазов
Россия
Алибек Качмазов
А. Качмазов

Качмазов и Харри ранее друг с другом не встречались в матчах турниров ATP.

Турнир в Чэнду проходит с 18 по 24 сентября. Действующим чемпионом турнира является немецкий теннисист Александр Зверев, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Романа Сафиуллина со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3.

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