Алибек Качмазов — Николас Харри: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Чэнду
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Сегодня, 22 сентября, состоится четвертьфинальный матч на турнире категории ATP-500 в Чэнду (Китай), в котором российский теннисист 252-я ракетка мира Алибек Качмазов сыграет с чилийским теннисистом Николасом Харри (28-й в рейтинге ATP). Игра начнётся не ранее 08:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянином и представителем Чили.
Чэнду. 1/4 финала
22 сентября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Николас Харри
Н. Харри
Не начался
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Алибек Качмазов
А. Качмазов
Качмазов и Харри ранее друг с другом не встречались в матчах турниров ATP.
Турнир в Чэнду проходит с 18 по 24 сентября. Действующим чемпионом турнира является немецкий теннисист Александр Зверев, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Романа Сафиуллина со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3.
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