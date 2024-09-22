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Арина Соболенко поделилась фото с возлюбленным на берегу моря

Арина Соболенко поделилась фото с возлюбленным на берегу моря
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась красивым кадром в компании с бойфрендом — бразильским бизнесменом и автогонщиком греческого происхождения Георгиосом Франгулисом.

Фото: Соцсети Арины Соболенко

Изначально фото у себя на странице опубликовал Франгулис, однако Арина поделилась снимком и у себя в соцсетях.

7 сентября 26-летняя Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В финале US Open Арина (2) со счётом 7:5, 7:5 одолела на тот момент шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу (6). Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.

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