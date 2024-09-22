Людмила Самсонова в паре с Меликар-Мартинес стали чемпионками парного турнира в Сеуле

Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меликар-Мартинес стали чемпионками турнира в Сеуле в парном разряде. В финале они одержали победу над китаянкой Чжан Шуай и японкой Мию Като (посеянные под третьим номером) со счетом 6:1, 6:0.

Матч продолжался 50 минут. Самсонова и Меликар-Мартинес выполнили две подачи навылет, три двойные ошибки и реализовали 6 из 10 брейк-пойнтов. Соперницы смогли не смогли выполнить ни одного эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из двух.

Отметим, для Самсоновой это второй титул WTA в парном разряде, а для Меликар-Мартинес — 15-й.

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