Людмила Самсонова в паре с Меликар-Мартинес стали чемпионками парного турнира в Сеуле
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Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меликар-Мартинес стали чемпионками турнира в Сеуле в парном разряде. В финале они одержали победу над китаянкой Чжан Шуай и японкой Мию Като (посеянные под третьим номером) со счетом 6:1, 6:0.
Сеул — парный разряд (ж). Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 07:35 МСК
Мию Като
Чжан Шуай
М. Като Ч. Шуай
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
Николь Меликар-Мартинес
Людмила Самсонова
Н. Меликар-Мартинес Л. Самсонова
Матч продолжался 50 минут. Самсонова и Меликар-Мартинес выполнили две подачи навылет, три двойные ошибки и реализовали 6 из 10 брейк-пойнтов. Соперницы смогли не смогли выполнить ни одного эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из двух.
Отметим, для Самсоновой это второй титул WTA в парном разряде, а для Меликар-Мартинес — 15-й.
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