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Самсонова/Меликар-Мартинес – Чжан Шуай/Мию Като, результат матча 22 сентября, счёт 2:0, финал парного турнира в Сеуле, Южная Корея

Людмила Самсонова в паре с Меликар-Мартинес стали чемпионками парного турнира в Сеуле
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Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меликар-Мартинес стали чемпионками турнира в Сеуле в парном разряде. В финале они одержали победу над китаянкой Чжан Шуай и японкой Мию Като (посеянные под третьим номером) со счетом 6:1, 6:0.

Сеул — парный разряд (ж). Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 07:35 МСК
Мию Като
Япония
Мию Като
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
М. Като Ч. Шуай
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		0
6 		6
         
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Н. Меликар-Мартинес Л. Самсонова

Матч продолжался 50 минут. Самсонова и Меликар-Мартинес выполнили две подачи навылет, три двойные ошибки и реализовали 6 из 10 брейк-пойнтов. Соперницы смогли не смогли выполнить ни одного эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из двух.

Отметим, для Самсоновой это второй титул WTA в парном разряде, а для Меликар-Мартинес — 15-й.

Сетка парного турнира WTA-500 в Сеуле
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