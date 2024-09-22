Касаткина — Хаддад-Майя: текстовая онлайн-трансляция финала WTA-500 в Сеуле

Сегодня, 22 сентября, пройдёт финал турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея), где встретятся 13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и 17-я ракетка мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя. Встреча запланирована на 10:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Хаддад-Майи. Она выиграла со счётом 6:3, 7:6 (9:7) во втором круге Дохи-2023 и 6:4, 6:1 в полуфинале Чжухая-2023. Касаткина была сильнее в полуфинале Абу-Даби-2024 — 6:3, 4:6, 7:6 (7:2).

Напомним, турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей прошлого года является третья ракетка мира американка Джессика Пегула.