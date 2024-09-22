Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кубок Лэйвера — 2024, 22 сентября: расписание дня, во сколько начало матчей

Кубок Лэйвера — 2024, 22 сентября: расписание дня, во сколько начало матчей
Комментарии

Сегодня, 22 сентября, в Берлине (Германия) состоится последний игровой день на Кубке Лэйвера — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей. Время начала встреч носит предварительный характер.

Календарь матчей Кубка Лэйвера - 2024

Кубок Лэйвера — 2024.
Расписание на 22 сентября

  • 13:00. Карлос Алькарас (Испания)/Каспер Рууд (Норвегия) — Бен Шелтон (США)/Фрэнсис Тиафо (США).
  • 14:30. Даниил Медведев (Россия) — Бен Шелтон (США).
  • 16:00. Александр Зверев (Германия) — Фрэнсис Тиафо (США).
  • 17:30. Карлос Алькарас (Испания) — Тейлор Фриц (США).

По итогам второго игрового дня сборная мира вырвалась вперёд по отношению к сборной Европы. Счёт — 8:4.

Турнирная таблица Кубка Лэйвера - 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android