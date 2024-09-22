Кубок Лэйвера — 2024, 22 сентября: расписание дня, во сколько начало матчей
Сегодня, 22 сентября, в Берлине (Германия) состоится последний игровой день на Кубке Лэйвера — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей. Время начала встреч носит предварительный характер.
Кубок Лэйвера — 2024.
Расписание на 22 сентября
- 13:00. Карлос Алькарас (Испания)/Каспер Рууд (Норвегия) — Бен Шелтон (США)/Фрэнсис Тиафо (США).
- 14:30. Даниил Медведев (Россия) — Бен Шелтон (США).
- 16:00. Александр Зверев (Германия) — Фрэнсис Тиафо (США).
- 17:30. Карлос Алькарас (Испания) — Тейлор Фриц (США).
По итогам второго игрового дня сборная мира вырвалась вперёд по отношению к сборной Европы. Счёт — 8:4.
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