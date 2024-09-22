Алибек Качмазов вышел в полуфинал турнира в Чэнду, обыграв Николаса Харри

Российский теннисист Алибек Качмазов вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). В четвертьфинале он обыграл чилийского теннисиста Николаса Харри со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. В её рамках Качмазов три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Харри 11 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В полуфинале Алибек Качмазов встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Адриан Маннарино (Франция).

Турнир в Чэнду проходит с 18 по 24 сентября. Действующим чемпионом турнира является немецкий теннисист Александр Зверев, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Романа Сафиуллина со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3.