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Алибек Качмазов вышел в полуфинал турнира в Чэнду, обыграв Николаса Харри

Алибек Качмазов вышел в полуфинал турнира в Чэнду, обыграв Николаса Харри
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Российский теннисист Алибек Качмазов вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). В четвертьфинале он обыграл чилийского теннисиста Николаса Харри со счётом 6:3, 6:4.

Чэнду. 1/4 финала
22 сентября 2024, воскресенье. 08:10 МСК
Николас Харри
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Алибек Качмазов
Россия
Алибек Качмазов
А. Качмазов

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. В её рамках Качмазов три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Харри 11 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В полуфинале Алибек Качмазов встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Адриан Маннарино (Франция).

Турнир в Чэнду проходит с 18 по 24 сентября. Действующим чемпионом турнира является немецкий теннисист Александр Зверев, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Романа Сафиуллина со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3.

Календарь ATP-250 в Чэнду
Сетка ATP-250 в Чэнду
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