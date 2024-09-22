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Алибек Качмазов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира ATP

Алибек Качмазов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира ATP
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Российский теннисист 252-я ракетка мира Алибек Качмазов впервые в карьере вышел в стадию 1/2 финала турнира категории ATP. Сегодня, 22 сентября, в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай) он обыграл чилийского теннисиста Николаса Харри со счётом 6:3, 6:4.

Чэнду. 1/4 финала
22 сентября 2024, воскресенье. 08:10 МСК
Николас Харри
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Алибек Качмазов
Россия
Алибек Качмазов
А. Качмазов

В полуфинале Алибек Качмазов встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Адриан Маннарино (Франция).

Турнир в Чэнду проходит с 18 по 24 сентября. Действующим чемпионом турнира является немецкий теннисист Александр Зверев, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Романа Сафиуллина со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3.

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