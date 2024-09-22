Алибек Качмазов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира ATP

Российский теннисист 252-я ракетка мира Алибек Качмазов впервые в карьере вышел в стадию 1/2 финала турнира категории ATP. Сегодня, 22 сентября, в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай) он обыграл чилийского теннисиста Николаса Харри со счётом 6:3, 6:4.

В полуфинале Алибек Качмазов встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Адриан Маннарино (Франция).

Турнир в Чэнду проходит с 18 по 24 сентября. Действующим чемпионом турнира является немецкий теннисист Александр Зверев, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Романа Сафиуллина со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3.