Федерер — о Борге и Макинрое: хотел бы, чтобы они всегда были капитанами на Кубке Лэйвера

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер тепло высказался о капитанах Кубка Лэйвера шведе Бьорне Борге и американце Джоне Макинрое. Турнир 2024 года станет для них последним в качестве капитанов.

«Для меня это неделя горькой радости с Бьорном и Джоном, потому что я бы хотел, чтобы они всегда были капитанами.

В то же время нужно идти в ногу со временем. Изначально идея была в том, что Бьорн и Джон будут заниматься этим два, три или четыре года, а в итоге получилось семь. Семь прекрасных лет. Честно говоря, лучших капитанов не могло быть», — приводит слова Федерера Eurosport.fr.