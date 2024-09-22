«Против него нет права на ошибку». Шелтон — о матче с Алькарасом на Кубке Лэйвера

Американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал матч с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом на Кубке Лэйвера — 2024.

«Мне трудно смириться с тем, что произошло, потому что чувствую, что большую часть матча играл на очень высоком уровне. У меня было несколько хороших шансов в первом сете, но любая малейшая ошибка против Карлоса такого уровня — фатальна. Думаю, мог бы принять несколько тактических решений в важных моментах, но против него нет права на ошибку, когда он в таком состоянии», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

Напомним, матч Бена Шелтона и Карлоса Алькараса завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу испанца. По итогам второго игрового дня сборная мира вырвалась вперёд по отношению к сборной Европы. Счёт — 8:4. Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). Капитаны команд на турнире: Европа — Бьорн Борг (Швеция); мир — Джон Макинрой (США).