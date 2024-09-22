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«Вы ещё не видели ничего подобного». Джон Макинрой — о достоинствах Карлоса Алькараса

«Вы ещё не видели ничего подобного». Джон Макинрой — о достоинствах Карлоса Алькараса
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Бывший теннисист, семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой высказался о достоинствах испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

«Прежде всего, сказал бы, что он один из пяти самых быстрых и ловких игроков, которых я когда-либо видел на теннисном корте. Его талант владения мячом восхитителен, он может делать с мячом всё, что захочет, у него впечатляющая чувствительность ракетки. Кроме того, сила, которую он вкладывает в свои удары, просто поражает воображение.

«Но самое забавное в нём — это его страсть к теннису, которую он умеет передавать на корте. Он всегда способен улыбаться, не теряя концентрации, и умеет выходить из сложных ситуаций с большим мастерством. Хотел бы, чтобы у меня было так же. Думаю, что достоинства Карлоса уникальны, вы ещё не видели ничего подобного», — сказал Макинрой на пресс-конференции.

Напомним, на Кубке Лэйвера Карлос Алькарас обыграл представителя команды мира американца Бена Шелтона со счётом 6:3, 6:4. По итогам второго игрового дня сборная мира вырвалась вперёд по отношению к сборной Европы. Счёт — 8:4.

Календарь Кубка Лэйвера - 2024
Турнирная таблица Кубка Лэйвера - 2024
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