«У меня уже четыре дня температура». Александр Зверев — о поражении в Кубке Лэйвера
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Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от американца Тейлора Фрица (4:6, 5:7) на Кубке Лэйвера — 2024.
Кубок Лэйвера. Финал
21 сентября 2024, суббота. 20:25 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
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Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Я немного приболел на этой неделе. Думаю, у меня сегодня был довольно высокий пульс. У меня уже четыре дня держится температура», — приводит слова Зверева Eurosport.de.
Сегодня, 22 сентября, Зверев сыграет ещё с одним американским теннисистом, Фрэнсисом Тиафо. Начало матча запланировано на 16:00.
Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). По итогам второго игрового дня сборная мира вырвалась вперёд по отношению к сборной Европы. Счёт — 8:4.
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