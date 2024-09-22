«У меня уже четыре дня температура». Александр Зверев — о поражении в Кубке Лэйвера

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от американца Тейлора Фрица (4:6, 5:7) на Кубке Лэйвера — 2024.

«Я немного приболел на этой неделе. Думаю, у меня сегодня был довольно высокий пульс. У меня уже четыре дня держится температура», — приводит слова Зверева Eurosport.de.

Сегодня, 22 сентября, Зверев сыграет ещё с одним американским теннисистом, Фрэнсисом Тиафо. Начало матча запланировано на 16:00.

Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). По итогам второго игрового дня сборная мира вырвалась вперёд по отношению к сборной Европы. Счёт — 8:4.