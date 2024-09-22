Тиафо и Шелтон пытались помешать Алькарасу шутками о Федерере на Кубке Лэйвера

Камеры Кубка Лэйвера — 2024 запечатлели любопытный разговор между Беном Шелтоном и Фрэнсисом Тиафо. Они хотели помешать Карлосу Алькарасу, рассмешив испанца в матче против Шелтона на Кубке Лэйвера — 2024.

«100%, когда вы пересекаете сетку, заставьте его [Алькараса] смеяться и скажите: «Ты играешь как Фед [Роджер Федерер]». Но говорите это медленно, чтобы он понял», — сказал Тиафо Шелтону.

«Обещаю вам, что он пропустит первую подачу. Скажу: «Роджер [Федерер] был бы горд», — ответил Шелтон.

«Да, скажи: «Роджер гордился бы тобой»», — согласился Тиафо.

В своей следующей подаче Алькарас отправил мяч в сетку. Однако матч Алькараса и Шелтона завершился со счётом 6:2: 6:4 в пользу испанца.