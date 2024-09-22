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Анна Данилина и Ирина Хромачёва стали чемпионками парного разряда WTA-250 в Хуахине

Анна Данилина и Ирина Хромачёва стали чемпионками парного разряда WTA-250 в Хуахине
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Пара российской теннисистки Ирины Хромачёвой и Анны Данилиной из Казахстана стала победителем турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд). В борьбе за титул они обыграли Эдис Чун из Гонконга и Моюку Учижиму из Японии со счётом 6:4, 7:5.

Хуахин-2 — парный разряд. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 09:40 МСК
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Эдис Чун
Гонконг
Эдис Чун
Моюка Учижима
Япония
Моюка Учижима
Э. Чун М. Учижима

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках пара Хромачёва/Данилина ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету дуэта Чун/Учижима ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Ранее Ирина Хромачёва и Анна Данилина также становились победительницами парного турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). В решающем матче они обыграли россиянку Камиллу Рахимову и представительницу Грузии Оксану Калашникову со счётом 6:2, 5:7, 10:7.

Календарь WTA-250 в Хуахине
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