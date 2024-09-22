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Дарья Касаткина проиграла Хаддад-Майе в финале турнира WTA-500 в Сеуле

Дарья Касаткина проиграла Хаддад-Майе в финале турнира WTA-500 в Сеуле
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла в финальном матче на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Россиянка уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе со счётом 6:1, 4:6, 1:6.

Сеул (ж). Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 10:10 МСК
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 1
1 		6 6
         
Беатрис Хаддад-Майя
17
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

Касаткина вела со счётом 6:1, 3:1, но не сумела удержать преимущество.

Матч продолжался 1 час 52 минуты. Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Хаддад-Майи две подачи навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

Беатрис Хаддад-Майя выиграла четвёртый титул WTA в одиночном разряде. Она поднимется на 12-ю строчку мирового рейтинга по итогам турнира в Сеуле.

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