Дарья Касаткина проиграла Хаддад-Майе в финале турнира WTA-500 в Сеуле
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла в финальном матче на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Россиянка уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе со счётом 6:1, 4:6, 1:6.
Сеул (ж). Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 10:10 МСК
13
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|4
|1
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|6
|6
17
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Касаткина вела со счётом 6:1, 3:1, но не сумела удержать преимущество.
Матч продолжался 1 час 52 минуты. Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Хаддад-Майи две подачи навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
Беатрис Хаддад-Майя выиграла четвёртый титул WTA в одиночном разряде. Она поднимется на 12-ю строчку мирового рейтинга по итогам турнира в Сеуле.
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