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Ирина Хромачёва завоевала седьмой в карьере и пятый в сезоне парный титул

Ирина Хромачёва завоевала седьмой в карьере и пятый в сезоне парный титул
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Российская теннисиста Ирина Хромачёва завоевала седьмой в карьере и пятый в сезоне парный титул турниров категории WTA. Сегодня, 22 сентября, Хромачёва в паре с Анной Данилиной из Казахстана стала победительницей турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд). В борьбе за титул они обыграли Эдис Чун из Гонконга и Моюку Учижиму из Японии со счётом 6:4, 7:5.

Хуахин-2 — парный разряд. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 09:40 МСК
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Эдис Чун
Гонконг
Эдис Чун
Моюка Учижима
Япония
Моюка Учижима
Э. Чун М. Учижима

Ранее Хромачёва выигрывала соревнования WTA-250 в Руане (Франция), WTA-250 в Яссах (Румыния), турнир в Рабате (Марокко), WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика), а также на турнирах в Боготе (Колумбия) в 2018 и 2023 годах.

Финальная встреча турнира в Хуахине продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках пара Хромачёва/Данилина ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных.

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