Российская теннисиста Ирина Хромачёва завоевала седьмой в карьере и пятый в сезоне парный титул турниров категории WTA. Сегодня, 22 сентября, Хромачёва в паре с Анной Данилиной из Казахстана стала победительницей турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд). В борьбе за титул они обыграли Эдис Чун из Гонконга и Моюку Учижиму из Японии со счётом 6:4, 7:5.
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Ранее Хромачёва выигрывала соревнования WTA-250 в Руане (Франция), WTA-250 в Яссах (Румыния), турнир в Рабате (Марокко), WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика), а также на турнирах в Боготе (Колумбия) в 2018 и 2023 годах.
Финальная встреча турнира в Хуахине продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках пара Хромачёва/Данилина ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных.
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