Агент Федерера: мечтаю, чтобы Роджер был капитаном на Кубке Лэйвера, а Надаль — помощником

Тони Годсик, агент и бизнес-партнёр швейцарца Роджера Федерера, высказался по поводу возможной кандидатуры испанца Рафаэля Надаля и Федерера в качестве капитанов команды Европы на Кубке Лэйвера.

— Видите ли вы Надаля в будущем капитаном европейской сборной?

— Надеюсь на это. Я мечтаю, чтобы Роджер был капитаном, а Рафа помощником, а может, и наоборот. Их соперничество на корте было особенным, но я думаю, что их дружба за пределами корта ещё более особенная. Они являются ярким примером того, что все конкуренты могут ладить друг с другом, — приводит слова Годсика Marca.

Кубок Лэйвера — 2024 проходит в Берлине с 20 по 22 сентября.