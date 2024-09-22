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Дарья Касаткина — Беатрис Хаддад-Майя: россиянка проиграла второй сет в финале Сеула

Дарья Касаткина — Беатрис Хаддад-Майя: россиянка проиграла второй сет в финале Сеула
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Сегодня, 22 сентября, проходит финал турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Титул разыгрывают 13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и 17-я ракетка мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя.

Сеул (ж). Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 10:10 МСК
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 1
1 		6 6
         
Беатрис Хаддад-Майя
17
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

Второй сет остался за представительницей Бразилии со счётом 6:4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Хаддад-Майи. Она выиграла со счётом 6:3, 7:6 (9:7) во втором круге Дохи-2023 и 6:4, 6:1 в полуфинале Чжухая-2023. Касаткина была сильнее в полуфинале Абу-Даби-2024 — 6:3, 4:6, 7:6 (7:2).

Напомним, турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей прошлого года является третья ракетка мира американка Джессика Пегула.

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