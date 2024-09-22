Даниил Медведев — Бен Шелтон: текстовая онлайн-трансляция матча на Кубке Лэйвера

Сегодня, 22 сентября, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и американец Бен Шелтон (17-й в рейтинге ATP) сыграют в матче финального игрового дня на Кубка Лэйвера — 2024. Встреча начнётся не ранее 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и американским теннисистами.

Даниил Медведев и Бен Шелтон впервые сыграют друг с другом.

По итогам второго игрового дня сборная мира вырвалась вперёд по отношению к сборной Европы. Счёт — 8:4 в пользу сборной мира. Турнир завершится сегодня, 22 сентября. Кубок Лэйвера проходит в Берлине (Германия).