Даниил Медведев — Бен Шелтон: текстовая онлайн-трансляция матча на Кубке Лэйвера
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Сегодня, 22 сентября, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и американец Бен Шелтон (17-й в рейтинге ATP) сыграют в матче финального игрового дня на Кубка Лэйвера — 2024. Встреча начнётся не ранее 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и американским теннисистами.
Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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Бен Шелтон
Б. Шелтон
Даниил Медведев и Бен Шелтон впервые сыграют друг с другом.
По итогам второго игрового дня сборная мира вырвалась вперёд по отношению к сборной Европы. Счёт — 8:4 в пользу сборной мира. Турнир завершится сегодня, 22 сентября. Кубок Лэйвера проходит в Берлине (Германия).
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