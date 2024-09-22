Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Бен Шелтон: текстовая онлайн-трансляция матча на Кубке Лэйвера

Даниил Медведев — Бен Шелтон: текстовая онлайн-трансляция матча на Кубке Лэйвера
Комментарии

Сегодня, 22 сентября, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и американец Бен Шелтон (17-й в рейтинге ATP) сыграют в матче финального игрового дня на Кубка Лэйвера — 2024. Встреча начнётся не ранее 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и американским теннисистами.

Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Даниил Медведев и Бен Шелтон впервые сыграют друг с другом.

По итогам второго игрового дня сборная мира вырвалась вперёд по отношению к сборной Европы. Счёт — 8:4 в пользу сборной мира. Турнир завершится сегодня, 22 сентября. Кубок Лэйвера проходит в Берлине (Германия).

Календарь матчей на Кубке Лэйвера - 2024
Турнирная таблица Кубка Лэйвера - 2024
Материалы по теме
Медведев впервые проиграл Тиафо. После красивого удара они устроили празднование
Фото
Медведев впервые проиграл Тиафо. После красивого удара они устроили празднование
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android