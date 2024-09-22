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Дарья Касаткина проиграла четвёртый финал WTA в текущем сезоне

Дарья Касаткина проиграла четвёртый финал WTA в текущем сезоне
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла в финальном матче на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Россиянка уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе (6:1, 4:6, 1:6).

Сеул (ж). Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 10:10 МСК
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 1
1 		6 6
         
Беатрис Хаддад-Майя
17
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

Дарья проиграла четвёртый финал в 2024 году. Ранее она уступила в решающих матчах на хардовых турнирах в Аделаиде (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ), а также на соревнованиях в Чарльстоне (США), проводящихся на грунте. Касаткина выиграла один титул в нынешнем сезоне — на травяном турнире в Истбурне (Великобритания).

Беатрис Хаддад-Майя выиграла четвёртый титул WTA в одиночном разряде и первый в нынешнем сезоне.

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