Дарья Касаткина проиграла четвёртый финал WTA в текущем сезоне

13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла в финальном матче на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Россиянка уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе (6:1, 4:6, 1:6).

Дарья проиграла четвёртый финал в 2024 году. Ранее она уступила в решающих матчах на хардовых турнирах в Аделаиде (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ), а также на соревнованиях в Чарльстоне (США), проводящихся на грунте. Касаткина выиграла один титул в нынешнем сезоне — на травяном турнире в Истбурне (Великобритания).

Беатрис Хаддад-Майя выиграла четвёртый титул WTA в одиночном разряде и первый в нынешнем сезоне.