Дарья Касаткина поднимется на две позиции в рейтинге WTA по итогам турнира в Сеуле

13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина поднимется на две позиции в мировом рейтинге WTA по итогам турнира в Сеуле (Южная Корея). На соревнованиях категории россиянка уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе (6:1, 4:6, 1:6).

Касаткина остановится в шаге от топ-10 и станет 11-й ракеткой мира в обновлённом рейтинге. Лучшей позицией Дарьи в рейтинге является восьмое место. Её соперница по финалу в Сеуле Хаддад-Майя станет 12-й ракеткой мира.

Напомним, российская теннисистка проиграла четвёртый финал в 2024 году. Касаткина выиграла один титул в нынешнем сезоне — на травяном турнире в Истбурне (Великобритания).