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Дарья Касаткина поднимется на две позиции в рейтинге WTA по итогам турнира в Сеуле

Дарья Касаткина поднимется на две позиции в рейтинге WTA по итогам турнира в Сеуле
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина поднимется на две позиции в мировом рейтинге WTA по итогам турнира в Сеуле (Южная Корея). На соревнованиях категории россиянка уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе (6:1, 4:6, 1:6).

Сеул (ж). Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 10:10 МСК
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 1
1 		6 6
         
Беатрис Хаддад-Майя
17
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

Касаткина остановится в шаге от топ-10 и станет 11-й ракеткой мира в обновлённом рейтинге. Лучшей позицией Дарьи в рейтинге является восьмое место. Её соперница по финалу в Сеуле Хаддад-Майя станет 12-й ракеткой мира.

Напомним, российская теннисистка проиграла четвёртый финал в 2024 году. Касаткина выиграла один титул в нынешнем сезоне — на травяном турнире в Истбурне (Великобритания).

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