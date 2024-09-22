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«Они собираются убить нас». Алькарас предположил, что график ATP-тура станет ещё жёстче

«Они собираются убить нас». Алькарас предположил, что график ATP-тура станет ещё жёстче
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Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас высказался о плотном графике в ATP-туре.

«Честно говоря, в туре много действительно хороших игроков, и, очевидно, у каждого есть свои собственные ощущения. Поэтому многие игроки хотят играть больше. Многие игроки считают, что это хороший календарь. И многие говорят, что он очень плотный и много турниров в течение всего года. Я из тех, кто думает, что в течение года будет много турниров, обязательных турниров, и, вероятно, в течение следующих нескольких лет будет ещё больше турниров, больше обязательных турниров. Так что имею в виду, что, вероятно, они собираются убить нас в каком-то смысле (улыбается)», — приводит слова Алькараса Tennis Majors.

Напомним, Карлос Алькарас принимает участие в Кубке Лэйвера в составе сборной Европы. По итогам второго игрового дня сборная мира вырвалась вперёд по отношению к сборной Европы. Счёт — 8:4.

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