Определился соперник Алибека Качмазова в полуфинале турнира в Чэнду
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти обыграл французского теннисиста Адриана Маннарино в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай) со счётом 6:2, 5:7, 6:2.
Чэнду. 1/4 финала
22 сентября 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
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Адриан Маннарино
А. Маннарино
Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. В её рамках Музетти восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Маннарино шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
В полуфинале Лоренцо Музетти встретится с российским теннисистом Алибеком Качмазовым, который в 1/4 финала обыграл Николаса Харри из Чили со счётом 6:3, 6:4. Турнир в Чэнду проходит с 18 по 24 сентября.
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