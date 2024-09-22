Определился соперник Алибека Качмазова в полуфинале турнира в Чэнду

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти обыграл французского теннисиста Адриана Маннарино в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай) со счётом 6:2, 5:7, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. В её рамках Музетти восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Маннарино шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В полуфинале Лоренцо Музетти встретится с российским теннисистом Алибеком Качмазовым, который в 1/4 финала обыграл Николаса Харри из Чили со счётом 6:3, 6:4. Турнир в Чэнду проходит с 18 по 24 сентября.