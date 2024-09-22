Беатрис Хаддад-Майя отпраздновала победу в Сеуле популярным в Южной Корее жестом сердца

17-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя показала милый жест после победы на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В матче за трофей она обыграла представительницу России Дарью Касаткину (13-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:4, 6:1.

После матчбола Хаддад-Майя повернулась в сторону своей тренерской команды и показала символ сердца пальцами. Этот жест пользуется популярностью в Южной Корее.

Фото: Кадр из трансляции

28-летняя Беатрис Хаддад-Майя выиграла четвёртый титул WTA в одиночном разряде, первый — в нынешнем сезоне. Она поднимется на 12-ю строчку мирового рейтинга по итогам турнира в Сеуле.