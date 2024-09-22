Видеообзор финала турнира в Сеуле, где Дарья Касаткина уступила Беатрис Хаддад-Майе

В финальном матче на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) 13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе (17-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 4:6, 1:6.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами матча.

Напомним, российская теннисистка проиграла четвёртый финал в 2024 году. Касаткина выиграла один титул в нынешнем сезоне — на травяном турнире в Истбурне (Великобритания). По итогам соревнований в Сеуле она поднимется на 11-ю строчку рейтинга.

28-летняя Беатрис Хаддад-Майя выиграла четвёртый титул WTA в одиночном разряде, первый — в нынешнем сезоне.