Марин Чилич вышел в полуфинал турнира в Ханчжоу, отыграв два матчбола соперника

Бывшая третья ракетка мира, чемпион US Open — 2014 хорват Марин Чилич, ныне занимающий 777-е место в рейтинге ATP, вышел в полуфинал на турнире категории АТР-250 в Ханчжоу (Китай). В матче 1/4 финала он обыграл японца Ясутаку Утияму (160-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).

В третьем сете Утияма подавал на матч при счёте 5:4, а также имел два матчбола.

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. Чилич выполнил 19 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Утиямы девять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

За выход в финал 35-летний Чилич поборется с американцем Брэндоном Накашимой.