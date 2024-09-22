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Марин Чилич вышел в полуфинал турнира в Ханчжоу, отыграв два матчбола соперника

Марин Чилич вышел в полуфинал турнира в Ханчжоу, отыграв два матчбола соперника
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Бывшая третья ракетка мира, чемпион US Open — 2014 хорват Марин Чилич, ныне занимающий 777-е место в рейтинге ATP, вышел в полуфинал на турнире категории АТР-250 в Ханчжоу (Китай). В матче 1/4 финала он обыграл японца Ясутаку Утияму (160-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).

Ханчжоу. 1/4 финала
22 сентября 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Ясутака Утияма
Япония
Ясутака Утияма
Я. Утияма
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 7 6 5
6 		6 4 7 7
         
Марин Чилич
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич

В третьем сете Утияма подавал на матч при счёте 5:4, а также имел два матчбола.

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. Чилич выполнил 19 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Утиямы девять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

За выход в финал 35-летний Чилич поборется с американцем Брэндоном Накашимой.

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