Марин Чилич вышел в полуфинал турнира в Ханчжоу, отыграв два матчбола соперника
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Бывшая третья ракетка мира, чемпион US Open — 2014 хорват Марин Чилич, ныне занимающий 777-е место в рейтинге ATP, вышел в полуфинал на турнире категории АТР-250 в Ханчжоу (Китай). В матче 1/4 финала он обыграл японца Ясутаку Утияму (160-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).
Ханчжоу. 1/4 финала
22 сентября 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Ясутака Утияма
Я. Утияма
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|6 5
|
|6 4
|7 7
Марин Чилич
М. Чилич
В третьем сете Утияма подавал на матч при счёте 5:4, а также имел два матчбола.
Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. Чилич выполнил 19 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Утиямы девять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.
За выход в финал 35-летний Чилич поборется с американцем Брэндоном Накашимой.
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