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Ребекка Шрамкова выиграла турнир WTA-250 в Хуахине. Это её первый титул в карьере

Ребекка Шрамкова выиграла турнир WTA-250 в Хуахине. Это её первый титул в карьере
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102-я ракетка мира словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в финале Хуахина-2 (Таиланд). В финальном матче она обыграла немку Лауру Зигемунд (99-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Хуахин-2. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Лаура Зигемунд
99
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Ребекка Шрамкова
102
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова

Матч продолжался 1 час 55 минут. Шрамкова выполнила две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Зигемунд два эйса, две двойные ошибки, она реализовала два брейк-пойнта из трёх.

27-летняя Шрамкова впервые в карьере выиграла титул на уровне WTA в одиночном разряде. По итогам турнира в Хуахине словачка поднимется на 41 позицию и станет 61-й ракеткой мира, обновив личный рейтинговый рекорд.

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