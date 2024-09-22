Ребекка Шрамкова выиграла турнир WTA-250 в Хуахине. Это её первый титул в карьере

102-я ракетка мира словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в финале Хуахина-2 (Таиланд). В финальном матче она обыграла немку Лауру Зигемунд (99-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 55 минут. Шрамкова выполнила две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Зигемунд два эйса, две двойные ошибки, она реализовала два брейк-пойнта из трёх.

27-летняя Шрамкова впервые в карьере выиграла титул на уровне WTA в одиночном разряде. По итогам турнира в Хуахине словачка поднимется на 41 позицию и станет 61-й ракеткой мира, обновив личный рейтинговый рекорд.