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17-летняя Алина Корнеева завоевала титул на втором турнире после семимесячной паузы

17-летняя Алина Корнеева завоевала титул на втором турнире после семимесячной паузы
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270-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева стала чемпионкой на турнире категории W100 в Калдаш-да-Раиньи (Португалия). В финале она легко обыграла соотечественницу Анастасию Захарову (165-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.

17-летняя Корнеева проводила лишь второй турнир после операции на руке. Алина выиграла второй титул на соревнованиях данной категории и третий в целом на уровне ITF.

На прошлой неделе Корнеева и Захарова вместе вышли в финал парного разряда на турнире категории WTA-250 в Монастире (Тунис), где уступили соотечественнице Анне Блинковой и представительнице Египта Маяр Шериф.

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