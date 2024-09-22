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Карлос Алькарас и Каспер Рууд обыграли Шелтона и Тиафо, сократив разрыв в Кубке Лэйвера

Карлос Алькарас и Каспер Рууд обыграли Шелтона и Тиафо, сократив разрыв в Кубке Лэйвера
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Испанский теннисист Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд одолели американских теннисистов Бена Шелтона и Фрэнсиса Тиафо в парном матче на Кубке Лэйвера со счётом 6:2, 7:6 (8:6).

Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 13:25 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Алькарас К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
2 		6 6
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Б. Шелтон Ф. Тиафо

Матч продолжался 1 час 43 минуты. Алькарас и Рууд выполнили три подачи навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из девяти. На счету Шелтона и Тиафо три эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Таким образом, разрыв между командой мира и командой Европы сократился до 8:7, сборная мира продолжает лидировать. Напомним, за победу в сегодняшних матчах теннисисты приносят своим командам по три очка.

Календарь матчей на Кубке Лэйвера - 2024
Турнирная таблица Кубка Лэйвера - 2024
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