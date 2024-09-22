Даниил Медведев — Бен Шелтон: россиянин выиграл первый сет в матче Кубка Лэйвера

Сегодня, 22 сентября, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и американец Бен Шелтон (17-й в рейтинге ATP) играют в матче финального игрового дня на Кубке Лэйвера — 2024.

Первый сет поединка остался за россиянином со счётом 7:6 (8:6). Даниил отыграл три сетбола, два из которых — на тай-брейке.

Даниил Медведев и Бен Шелтон впервые играют друг с другом. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сегодня, в первом матче последнего игрового дня на турнире, испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд обыграли американцев Бена Шелтона и Фрэнсиса Тиафо. Общий счёт — 8:7 в пользу сборной мира. Кубок Лэйвера проходит в Берлине (Германия).