Даниил Медведев — Бен Шелтон: россиянин выиграл первый сет в матче Кубка Лэйвера
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Сегодня, 22 сентября, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и американец Бен Шелтон (17-й в рейтинге ATP) играют в матче финального игрового дня на Кубке Лэйвера — 2024.
Первый сет поединка остался за россиянином со счётом 7:6 (8:6). Даниил отыграл три сетбола, два из которых — на тай-брейке.
Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 15:40 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
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|3
|
|2
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Даниил Медведев и Бен Шелтон впервые играют друг с другом. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сегодня, в первом матче последнего игрового дня на турнире, испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд обыграли американцев Бена Шелтона и Фрэнсиса Тиафо. Общий счёт — 8:7 в пользу сборной мира. Кубок Лэйвера проходит в Берлине (Германия).
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