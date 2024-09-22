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«Ему будто что-то в бутылку насыпали». Кузнецова — о поведении Алькараса на Кубке Лэйвера

«Ему будто что-то в бутылку насыпали». Кузнецова — о поведении Алькараса на Кубке Лэйвера
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась об эмоциональном поведении третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса на Кубке Лэйвера.

«Очень смешные кадры с Карлосом Алькаросом на Кубке Лэйвера, ему будто что-то в бутылочку насыпали. Команда Европы, куда входит Алькарас, тем временем проигрывает команде Мира. Но впереди ещё несколько матчей, посмотрим», — написала Кузнецова в социальных сетях.

Карлос Алькарас активно болел во время матчей своих коллег по команде на Кубке Лэйвера. Сегодня, 22 сентября, он в паре с Каспером Руудом обыграл дуэт Фрэнсиса Тиафо и Бена Шелтона со счётом 6:2, 7:6 (8:6).

Календарь Кубка Лэйвера
Турнирная таблица Кубка Лэйвера
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