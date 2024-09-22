Каспер Рууд рассказал, что Алькарас сам захотел сыграть с ним в паре на Кубке Лэйвера

Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, что четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас выразил желание сыграть вместе в парном разряде на Кубке Лэйвера.

«Вчера вечером было немного унизительно (Рууд и Циципас проиграли в паре со счётом 1:6, 2:6. — Прим. «Чемпионата»). Я чувствовал себя так, будто никогда раньше не играл в паре, мне было неловко.

Но я пошёл спать, зная, что Карлос сказал, что хотел бы сыграть со мной в паре. Не знаю почему, но я рад, что он так сделал. Он такой замечательный парень и сегодня пробудил во мне лучшее», — приводит слова Рууда официальный сайт Кубка Лэйвера.