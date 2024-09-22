Карлос Алькарас — о Роджере Федерере: в каком-то смысле я стараюсь подражать ему

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о подражании 20-кратному победителю турниров «Большого шлема» швейцарцу Роджеру Федереру.

«Смотрел на него много раз, вы знаете, его матчи, его невероятные удары. В каком-то смысле думаю, что каждый ребёнок хочет немного подражать ему, поэтому и я стараюсь на каждой тренировке, в каждом матче, стараюсь принести несколько хороших ударов, стараюсь, чтобы люди немного наслаждались просмотром тенниса», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Напомним, сегодня, 22 сентября, в матче на Кубке Лэйвера Карлос Алькарас в паре с Каспером Руудом обыграли американцев Фрэнсиса Тиафо и Бена Шелтона со счётом 6:2, 7:6 (8:6).