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Елена Рыбакина обратилась к болельщикам после снятия с турнира в Пекине

Елена Рыбакина обратилась к болельщикам после снятия с турнира в Пекине
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Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана обратилась к болельщикам после снятия с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

«Из-за продолжающейся травмы спины, к сожалению, я вынуждена сняться с предстоящих азиатских турниров. Пока усердно работаю над своим восстановлением, моя медицинская команда и я решили, что лучше всего сейчас отдать приоритет моему здоровью.

Это был сложный год, и я благодарна за поддержку организаторам турнира и всем моим болельщикам. Мы с командой будем работать над тем, чтобы я смогла вернуться на корт до окончания сезона», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.

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