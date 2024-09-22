Елена Рыбакина обратилась к болельщикам после снятия с турнира в Пекине

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана обратилась к болельщикам после снятия с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

«Из-за продолжающейся травмы спины, к сожалению, я вынуждена сняться с предстоящих азиатских турниров. Пока усердно работаю над своим восстановлением, моя медицинская команда и я решили, что лучше всего сейчас отдать приоритет моему здоровью.

Это был сложный год, и я благодарна за поддержку организаторам турнира и всем моим болельщикам. Мы с командой будем работать над тем, чтобы я смогла вернуться на корт до окончания сезона», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.