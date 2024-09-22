Фото: Анна Винтур посетила матч Даниила Медведева на Кубке Лэйвера
Поделиться
Главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур пришла на матч российского теннисиста Даниила Медведева и американца Бена Шелтона на Кубке Лэйвера.
Фото: Скриншот из трансляции
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянина и американца.
Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 15:40 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|3
|
|2
Бен Шелтон
Б. Шелтон
По итогам второго игрового дня сборная мира вырвалась вперёд по отношению к сборной Европы. Счёт — 8:7 в пользу сборной мира. Турнир завершится сегодня, 22 сентября. Кубок Лэйвера проходит в Берлине (Германия).
Ранее пара Карлоса Алькараса и Каспер Рууда сократила разрыв в Кубке Лэйвера с командой мира. Они обыграли американцев Бена Шелтона и Фрэнсиса Тиафо.
Комментарии
- 22 сентября 2024
-
16:47
-
16:36
-
16:31
-
16:19
-
16:15
-
15:59
-
15:55
-
15:36
-
15:06
-
14:19
-
14:14
-
13:47
-
13:16
-
13:00
-
12:36
-
12:23
-
12:11
-
12:11
-
12:05
-
11:58
-
11:50
-
11:48
-
11:43
-
11:40
-
11:25
-
11:10
-
11:04
-
10:38
-
10:35
-
10:26
-
10:20
-
10:10
-
09:57
-
09:47
-
09:45