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Фото: Анна Винтур посетила матч Даниила Медведева на Кубке Лэйвера

Фото: Анна Винтур посетила матч Даниила Медведева на Кубке Лэйвера
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Главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур пришла на матч российского теннисиста Даниила Медведева и американца Бена Шелтона на Кубке Лэйвера.

Фото: Скриншот из трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянина и американца.

Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 15:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 8 		3
6 6 		2
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

По итогам второго игрового дня сборная мира вырвалась вперёд по отношению к сборной Европы. Счёт — 8:7 в пользу сборной мира. Турнир завершится сегодня, 22 сентября. Кубок Лэйвера проходит в Берлине (Германия).

Ранее пара Карлоса Алькараса и Каспер Рууда сократила разрыв в Кубке Лэйвера с командой мира. Они обыграли американцев Бена Шелтона и Фрэнсиса Тиафо.

Календарь Кубка Лэйвера - 2024
Турнирная таблица Кубка Лэйвера
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