Фото: Анна Винтур посетила матч Даниила Медведева на Кубке Лэйвера

Главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур пришла на матч российского теннисиста Даниила Медведева и американца Бена Шелтона на Кубке Лэйвера.

Фото: Скриншот из трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянина и американца.

По итогам второго игрового дня сборная мира вырвалась вперёд по отношению к сборной Европы. Счёт — 8:7 в пользу сборной мира. Турнир завершится сегодня, 22 сентября. Кубок Лэйвера проходит в Берлине (Германия).

Ранее пара Карлоса Алькараса и Каспер Рууда сократила разрыв в Кубке Лэйвера с командой мира. Они обыграли американцев Бена Шелтона и Фрэнсиса Тиафо.