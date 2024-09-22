Даниил Медведев опасно швырнул ракетку в матче Кубка Лэйвера и получил предупреждение

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не сдержал эмоций по ходу матча с американцем Беном Шелтоном (17-й номер мирового рейтинга) в рамках выставочного турнира – Кубка Лэйвера – 2024.

На тай-брейке первого сета Медведев швырнул ракетку и получил за это предупреждение от судьи на вышке. Причём Даниилу повезло, что он не попал ни в кого из присутствующих.

Фото: скриншот из трансляции

Стоит отметить, что после всплеска эмоций Медведев выиграл четыре розыгрыша подряд и сам сет. Первая партия завершилась со счётом 7:6 (8:6) в пользу россиянина.

В прошлый игровой день Кубка Лэйвера Медведев потерпел поражение от представителя сборной мира американца Фрэнсиса Тиафо.