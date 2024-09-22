Даниил Медведев опасно швырнул ракетку в матче Кубка Лэйвера и получил предупреждение
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не сдержал эмоций по ходу матча с американцем Беном Шелтоном (17-й номер мирового рейтинга) в рамках выставочного турнира – Кубка Лэйвера – 2024.
Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 15:40 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|3
|
|2
Бен Шелтон
Б. Шелтон
На тай-брейке первого сета Медведев швырнул ракетку и получил за это предупреждение от судьи на вышке. Причём Даниилу повезло, что он не попал ни в кого из присутствующих.
Фото: скриншот из трансляции
Стоит отметить, что после всплеска эмоций Медведев выиграл четыре розыгрыша подряд и сам сет. Первая партия завершилась со счётом 7:6 (8:6) в пользу россиянина.
В прошлый игровой день Кубка Лэйвера Медведев потерпел поражение от представителя сборной мира американца Фрэнсиса Тиафо.
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