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Даниил Медведев опасно швырнул ракетку в матче Кубка Лэйвера и получил предупреждение

Даниил Медведев опасно швырнул ракетку в матче Кубка Лэйвера и получил предупреждение
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не сдержал эмоций по ходу матча с американцем Беном Шелтоном (17-й номер мирового рейтинга) в рамках выставочного турнира – Кубка Лэйвера – 2024.

Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 15:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 8 		3
6 6 		2
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

На тай-брейке первого сета Медведев швырнул ракетку и получил за это предупреждение от судьи на вышке. Причём Даниилу повезло, что он не попал ни в кого из присутствующих.

Фото: скриншот из трансляции

Стоит отметить, что после всплеска эмоций Медведев выиграл четыре розыгрыша подряд и сам сет. Первая партия завершилась со счётом 7:6 (8:6) в пользу россиянина.

В прошлый игровой день Кубка Лэйвера Медведев потерпел поражение от представителя сборной мира американца Фрэнсиса Тиафо.

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