Александр Бублик уступил Цзюнчэну Шану в четвертьфинале турнира в Чэнду

27-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик уступил китайскому теннисистку Цзюнчэну Шану в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай) со счётом 4:6, 6:7 (8:10).

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. В её рамках Бублик 18 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал и заработал пять брейк-пойнтов. На счету Шана семь эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В полуфинале Цзюнчэн Шан встретится с немецким теннисистом Янником Ханфманом, который в 1/4 финала обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро со счётом 7:6 (7:1), 6:2.