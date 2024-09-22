Александр Бублик уступил Цзюнчэну Шану в четвертьфинале турнира в Чэнду
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27-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик уступил китайскому теннисистку Цзюнчэну Шану в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай) со счётом 4:6, 6:7 (8:10).
Чэнду. 1/4 финала
22 сентября 2024, воскресенье. 14:50 МСК
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Окончен
2 : 0
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|3
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|7 10
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|6 8
Александр Бублик
А. Бублик
Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. В её рамках Бублик 18 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал и заработал пять брейк-пойнтов. На счету Шана семь эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
В полуфинале Цзюнчэн Шан встретится с немецким теннисистом Янником Ханфманом, который в 1/4 финала обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро со счётом 7:6 (7:1), 6:2.
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