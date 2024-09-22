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«Худший теннис в моей жизни». Даниил Медведев на эмоциях обратился к Бьорну Боргу

Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев эмоционально прокомментировал свою игру в перерыве матча с американцем Беном Шелтоном на Кубке Лэйвера — 2024 (выставочный командный турнир), который проходит в Берлине.

Медведев выиграл первый сет поединка с Шелтоном на тай-брейке со счётом 7:6 (8:6). В конце партии россиянин не сдержался и сильно швырнул ракетку, за что получил предупреждение.

В перерыве Медведев обратился к капитану своей команды — сборной Европы — легендарному шведу Бьорну Боргу.

Медведев: Я сыграл в худший теннис в своей жизни…

Борг: Нет-нет-нет (попытался успокоить).

Медведев: В некоторых розыгрышах это было ужасно.

Также Даниила пытался успокоить и болгарин Григор Димитров, однако безуспешно.