«Худший теннис в моей жизни». Даниил Медведев на эмоциях обратился к Бьорну Боргу
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Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев эмоционально прокомментировал свою игру в перерыве матча с американцем Беном Шелтоном на Кубке Лэйвера — 2024 (выставочный командный турнир), который проходит в Берлине.
Медведев выиграл первый сет поединка с Шелтоном на тай-брейке со счётом 7:6 (8:6). В конце партии россиянин не сдержался и сильно швырнул ракетку, за что получил предупреждение.
Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 15:40 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|5
|
|5
Бен Шелтон
Б. Шелтон
В перерыве Медведев обратился к капитану своей команды — сборной Европы — легендарному шведу Бьорну Боргу.
Медведев: Я сыграл в худший теннис в своей жизни…
Борг: Нет-нет-нет (попытался успокоить).
Медведев: В некоторых розыгрышах это было ужасно.
Также Даниила пытался успокоить и болгарин Григор Димитров, однако безуспешно.
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