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Фото: Тиафо пытался убедить супервайзера изменить решение по брошенной ракетке Медведева

Фото: Тиафо пытался убедить супервайзера изменить решение по брошенной ракетке Медведева
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо во время матча российского теннисиста Даниила Медведева и американца Бена Шелтона на Кубке Лэйвера начал апеллировать к супервайзеру Джерри Армстронгу из-за брошенной ракетки россиянина.

Фото: Скриншот из трансляции

На тай-брейке первого сета Медведев швырнул ракетку и получил за это предупреждение от судьи на вышке. Причём Даниилу повезло, что он не попал ни в кого из присутствующих. По всей видимости, Тиафо пытался переубедить супервайзера.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 15:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 8 		5
6 6 		5
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Стоит отметить, что после всплеска эмоций Медведев выиграл четыре розыгрыша подряд и сам сет. Первая партия завершилась со счётом 7:6 (8:6) в пользу россиянина.

Календарь Кубка Лэйвера - 2024
Турнирная таблица Кубка Лэйвера - 2024
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Даниил Медведев опасно швырнул ракетку в матче Кубка Лэйвера и получил предупреждение
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