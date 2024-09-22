Фото: Тиафо пытался убедить супервайзера изменить решение по брошенной ракетке Медведева
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо во время матча российского теннисиста Даниила Медведева и американца Бена Шелтона на Кубке Лэйвера начал апеллировать к супервайзеру Джерри Армстронгу из-за брошенной ракетки россиянина.
Фото: Скриншот из трансляции
На тай-брейке первого сета Медведев швырнул ракетку и получил за это предупреждение от судьи на вышке. Причём Даниилу повезло, что он не попал ни в кого из присутствующих. По всей видимости, Тиафо пытался переубедить супервайзера.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 15:40 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|5
|
|5
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Стоит отметить, что после всплеска эмоций Медведев выиграл четыре розыгрыша подряд и сам сет. Первая партия завершилась со счётом 7:6 (8:6) в пользу россиянина.
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