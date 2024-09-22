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Даниил Медведев уступил Бену Шелтону в матче Кубка Лэйвера — 2024

Даниил Медведев уступил Бену Шелтону в матче Кубка Лэйвера — 2024
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Сегодня, 22 сентября, проходят матчи третьего игрового дня выставочного турнира — Кубок Лэйвера — 2024. На его старте представитель сборной Европы российский теннисист Даниил Медведев уступил американцу Бену Шелтону (мир) со счётом 7:6 (8:6), 5:7, [7:10].

Отметим, что американец проигрывал во втором сете 2:3 (0:40), но смог совершить камбэк.

Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 15:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		5 0 7
6 6 		7 1 10
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Встреча Медведева с Шелтоном продлилась 2 часа 3 минуты. В её рамках Медведев восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Шелтона пять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

По итогам этой встречи сборная мира получила три очка в общем зачёте Кубка Лэйвера и ведёт в матче с Европой со счётом 11-7. Сами соревнования продолжатся до 13 очков у одной из команд.

Календарь Кубка Лэйвера - 2024
Турнирная таблица Кубка Лэйвера - 2024
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