Даниил Медведев уступил Бену Шелтону в матче Кубка Лэйвера — 2024

Сегодня, 22 сентября, проходят матчи третьего игрового дня выставочного турнира — Кубок Лэйвера — 2024. На его старте представитель сборной Европы российский теннисист Даниил Медведев уступил американцу Бену Шелтону (мир) со счётом 7:6 (8:6), 5:7, [7:10].
Отметим, что американец проигрывал во втором сете 2:3 (0:40), но смог совершить камбэк.
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Встреча Медведева с Шелтоном продлилась 2 часа 3 минуты. В её рамках Медведев восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Шелтона пять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.
По итогам этой встречи сборная мира получила три очка в общем зачёте Кубка Лэйвера и ведёт в матче с Европой со счётом 11-7. Сами соревнования продолжатся до 13 очков у одной из команд.
- 22 сентября 2024
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