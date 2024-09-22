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Брэд Гилберт прокомментировал эмоциональное поведение Даниила Медведева в матче с Шелтоном

Брэд Гилберт прокомментировал эмоциональное поведение Даниила Медведева в матче с Шелтоном
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Бывший американский теннисист, бронзовый призёр Олимпийских игр — 1988 Брэд Гилберт прокомментировал инцидент во время матча российского теннисиста Даниила Медведева и американца Бена Шелтона на Кубке Лэйвера. На тай-брейке первого сета россиянин швырнул ракетку и получил за это предупреждение от судьи на вышке.

Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 15:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		5 0 7
6 6 		7 1 10
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Медвежонку Медди «здорово повезло» с этим броском ракетки. Возможно, в какой-то момент стоит обратить более пристальное внимание на правила, а не на решения судей», — написал Гилберт на своей странице в социальных сетях.

Медведеву повезло, что он не попал ни в кого из присутствующих. По всей видимости, Тиафо пытался переубедить супервайзера. Стоит отметить, после всплеска эмоций Медведев выиграл четыре розыгрыша подряд и сам сет. Первая партия завершилась со счётом 7:6 (8:6) в пользу россиянина.

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