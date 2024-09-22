Брэд Гилберт прокомментировал эмоциональное поведение Даниила Медведева в матче с Шелтоном

Бывший американский теннисист, бронзовый призёр Олимпийских игр — 1988 Брэд Гилберт прокомментировал инцидент во время матча российского теннисиста Даниила Медведева и американца Бена Шелтона на Кубке Лэйвера. На тай-брейке первого сета россиянин швырнул ракетку и получил за это предупреждение от судьи на вышке.
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«Медвежонку Медди «здорово повезло» с этим броском ракетки. Возможно, в какой-то момент стоит обратить более пристальное внимание на правила, а не на решения судей», — написал Гилберт на своей странице в социальных сетях.
Медведеву повезло, что он не попал ни в кого из присутствующих. По всей видимости, Тиафо пытался переубедить супервайзера. Стоит отметить, после всплеска эмоций Медведев выиграл четыре розыгрыша подряд и сам сет. Первая партия завершилась со счётом 7:6 (8:6) в пользу россиянина.
- 22 сентября 2024
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