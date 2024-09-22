Баскетболисты Новицки и Нэш посетили теннисные матчи Кубка Лэйвера — 2024

Чемпион НБА в сезоне-2010/2011 в составе «Даллас Маверикс» Дирк Новицки и известный в прошлом баскетболист Стив Нэш посетили матчи Кубка Лэйвера — 2024. Отметим, что Дирк видели на трибунах во все дни соревнований.

Фото: Laver Cup

«Они наслаждаются игрой», — подписал публикацию официальный аккаунт Laver Cup.

Дирк Новицки — чемпион НБА 2011 года в составе «Даллас Маверикс», 14-кратный участник Матча всех звёзд. Рекордсмен лиги по количеству сезонов в одной команде — 21 сезон в составе «Маверикс». Стив Нэш провёл в команде шесть лет. В 2005 и 2006 годах он был признан самым ценным игроком НБА.

На данный момент после парного матча Алькарас/Рууд и Шелтон/Тиафо разрыв между командой мира и командой Европы сократился до 8:7, сборная мира продолжает лидировать. За победу в сегодняшних матчах теннисисты приносят своим командам по три очка.