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Бен Шелтон стал вторым игроком, одержавшим три победы в одном розыгрыше Кубка Лэйвера

Бен Шелтон стал вторым игроком, одержавшим три победы в одном розыгрыше Кубка Лэйвера
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Американский теннисист Бен Шелтон повторил достижение своего соотечественника Джека Сока, одержав три победы в одном розыгрыше Кубка Лэйвера.

Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 15:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		5 0 7
6 6 		7 1 10
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Сегодня, 22 сентября, он обыграл представителя сборной Европы российского теннисиста Даниила Медведева. Встреча завершилась со счётом 6:7, 7:5, 10:7. По итогам этой игры сборная мира получила три очка в общем зачёте Кубка Лэйвера и ведёт в матче с Европой со счётом 11-7. Сами соревнования продолжатся до 13 очков у одной из команд.

Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В состав сборной Европы включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. В состав команды мира входят американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо, чилиец Алехандро Табило, австралиец Танаси Коккинакис и Франсиско Серундоло из Аргентины.

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