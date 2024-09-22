Бен Шелтон стал вторым игроком, одержавшим три победы в одном розыгрыше Кубка Лэйвера

Американский теннисист Бен Шелтон повторил достижение своего соотечественника Джека Сока, одержав три победы в одном розыгрыше Кубка Лэйвера.
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Сегодня, 22 сентября, он обыграл представителя сборной Европы российского теннисиста Даниила Медведева. Встреча завершилась со счётом 6:7, 7:5, 10:7. По итогам этой игры сборная мира получила три очка в общем зачёте Кубка Лэйвера и ведёт в матче с Европой со счётом 11-7. Сами соревнования продолжатся до 13 очков у одной из команд.
Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В состав сборной Европы включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. В состав команды мира входят американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо, чилиец Алехандро Табило, австралиец Танаси Коккинакис и Франсиско Серундоло из Аргентины.
- 22 сентября 2024
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