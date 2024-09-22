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Даниил Медведев — единственный, кто проиграл два одиночных матча на Кубке Лэйвера — 2024

Даниил Медведев — единственный, кто проиграл два одиночных матча на Кубке Лэйвера — 2024
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, выступающий за сборную Европы на Кубке Лэйвера — 2024, стал единственным теннисистом, кто проиграл два одиночных матча на Кубке Лэйвера — 2024.

Оба матча он проиграл американским теннисистам. Вчера, во второй игровой день, россиянин уступил Фрэнсису Тиафо — 6:3, 4:6, [5:10].

Кубок Лэйвера. Финал
21 сентября 2024, суббота. 14:25 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 0 5
3 		6 1 10
         
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Сегодня, 22 сентября, Медведев проиграл Бену Шелтону (мир) со счётом 7:6 (8:6), 5:7, [7:10].

Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 15:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		5 0 7
6 6 		7 1 10
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Отметим, что на турнире также не очень успешно выступил норвежский теннисист Каспер Рууд. В самом первом матче Кубка Лэйвера — 2024 он проиграл Франсиско Серундоло из Аргентины. Позднее Рууд в паре с Циципасом устпили Шелтону/Табило. Однако норвежцу удалось реабилитироваться, так как в последний соревновательный день Рууд вместе с Алькарасом обыграли американский дэут Шелтона/Тиафо, который позволил сборной Европы вплотную приблизиться к команде мира.

Календарь Кубка Лэйвера - 2024
Турнирная таблица Кубка Лэйвера - 2024
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