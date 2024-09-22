Даниил Медведев — единственный, кто проиграл два одиночных матча на Кубке Лэйвера — 2024

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, выступающий за сборную Европы на Кубке Лэйвера — 2024, стал единственным теннисистом, кто проиграл два одиночных матча на Кубке Лэйвера — 2024.

Оба матча он проиграл американским теннисистам. Вчера, во второй игровой день, россиянин уступил Фрэнсису Тиафо — 6:3, 4:6, [5:10].

Сегодня, 22 сентября, Медведев проиграл Бену Шелтону (мир) со счётом 7:6 (8:6), 5:7, [7:10].

Отметим, что на турнире также не очень успешно выступил норвежский теннисист Каспер Рууд. В самом первом матче Кубка Лэйвера — 2024 он проиграл Франсиско Серундоло из Аргентины. Позднее Рууд в паре с Циципасом устпили Шелтону/Табило. Однако норвежцу удалось реабилитироваться, так как в последний соревновательный день Рууд вместе с Алькарасом обыграли американский дэут Шелтона/Тиафо, который позволил сборной Европы вплотную приблизиться к команде мира.