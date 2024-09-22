Бен Шелтон поделился эмоциями после победы над Даниилом Медведевым в Кубке Лэйвера

Американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал победу над представителем сборной Европы российским теннисистом Даниилом Медведевым в матче Кубка Лэйвера — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:7, 7:5, 10:7.

«Хотел реабилитироваться за утреннее поражение в парном разряде. Вчера я также уступил в одиночном разряде. Но я не хотел остаться без победы… Сейчас чувствую усталость, так как сыграл довольно много матчей за выходные», — сказал Шелтон в интерью на корте.

По итогам этой встречи сборная мира получила три очка в общем зачёте Кубка Лэйвера и ведёт в матче с Европой со счётом 11-7. Сами соревнования продолжатся до 13 очков у одной из команд.