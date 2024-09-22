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Даниил Медведев проиграл третий матч подряд

Даниил Медведев проиграл третий матч подряд
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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл третий матч подряд. Сегодня, 22 сентября, в рамках Кубка Лэйвера — 2024 он уступил американцу Бену Шелтону со счётом 7:6 (8:6), 5:7, [7:10]. На старте турнира Медведев также проиграл другому представителю США — Фрэнсису Тиафо — 6:3, 4:6, [5:10]. Ранее на стадии 1/4 финала US Open-2024 россиянин в четырёх сетах уступил лидеру рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 15:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		5 0 7
6 6 		7 1 10
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Отметим, что Даниил Медведев не очень удачно проводит последний сезон. Он выиграл последний титул ATP почти 16 месяцев назад. Это случилось на прошлогоднем грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия), который завершился 21 мая 2023 года. Тогда в финале соревнований россиянин обыграл Хольгера Руне со счётом 7:5, 7:5.

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