Даниил Медведев проиграл третий матч подряд
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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл третий матч подряд. Сегодня, 22 сентября, в рамках Кубка Лэйвера — 2024 он уступил американцу Бену Шелтону со счётом 7:6 (8:6), 5:7, [7:10]. На старте турнира Медведев также проиграл другому представителю США — Фрэнсису Тиафо — 6:3, 4:6, [5:10]. Ранее на стадии 1/4 финала US Open-2024 россиянин в четырёх сетах уступил лидеру рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.
Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 15:40 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
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|7
|1 10
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Отметим, что Даниил Медведев не очень удачно проводит последний сезон. Он выиграл последний титул ATP почти 16 месяцев назад. Это случилось на прошлогоднем грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия), который завершился 21 мая 2023 года. Тогда в финале соревнований россиянин обыграл Хольгера Руне со счётом 7:5, 7:5.
Комментарии
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